Вторая очередь «Тамбовской индейки» должна быть запущена в марте 2021 года

ООО «Тамбовская индейка» (совместный проект испанской компании Gruppo Fuertes и группы «Черкизово») планирует запустить предприятия второй очереди в марте 2021 года. Об этом стало известно по итогам встречи вице-губернатора Сергея Иванова с руководителем управления инвестиционных проектов «Черкизово» Леонидом Измайловым.

Вторая очередь предполагает увеличение мощностей инкубатора, убойного цеха и комбикормового завода. Также планируется строительство четырех площадок — одной доращивания птицы и трех откорма. Строительные работы уже ведутся на двух площадках. После ввода второй очереди в эксплуатацию мощность «Тамбовской индейки» должна вырасти на 30 тыс. т до 80 тыс. т.

Олег Мухин