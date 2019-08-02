В Анапе построят дублер улицы Парковой

В первой половине 2020 года в Анапе будет введен в строй дублер улицы Парковой. Об этом городским властям сообщил представитель ЖК «Времена года». Это будет двухполосная дорога шириной 7,5 м по улице Утесова, которая соединит улицу Мирную и Анапское шоссе. С одной стороны магистрали располагаются жилые дома, с другой посадят цветы и деревья. На реализацию проекта уйдет около полугода.

Как уточнили в мэрии курорта, для строительства дублера Парковой будет закрыт магазин, работающий в одном из боксов гаражно-строительного кооператива. По данным городского управления торговли и муниципального контроля, объект расположен в нарушении норм законодательства, а внутри него установлены множественные санитарные нарушения.

Кроме того, муниципальный контроль собирает пакет документов для передачи дела в Росреестр о нецелевом использовании земли. Также пойдут под снос и другие незаконные пристройки к зданиям гаражей, занимающие муниципальную землю.

Василий Хитрых