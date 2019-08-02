Замначальника отдела пензенского «Горводоканала» оштрафован на 30 тысяч рублей

Прокуратура внесла в адрес руководителя пензенского ООО «Горводоканал» представление за нарушения федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что ООО «Горводоканал» не разместило на официальном сайте системы zakupki.gov.ru. отчет о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год. По закону, такая отчетность должна размещаться в срок до 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

УФАС оштрафовало заместителя начальника отдела тендеров и закупок ООО «Горводоканал» на 30 тыс. руб.

Иван Сергеев