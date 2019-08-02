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Назначен руководитель Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры

Генеральный прокурор РФ Юрия Чайка назначил Олега Сушкова Азово-Черноморским межрайонным природоохранным прокурором Краснодарского края, сообщила краевая прокуратура.

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов, направленных на защиту окружающей среды, в сфере ответственности прокуратуры – побережье Азовского моря и часть Черноморского побережья от Тамани до Геленджика.

Олег Сушков в 2003 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», в органах прокуратуры служит с сентября 2003 года в должностях помощника прокурора Западного административного округа Краснодара, заместителя прокурора Новороссийска, заместителя прокурора Адлерского района города Сочи. Последняя должность – начальник отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар


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