Шахта «Заречная» выставила на торги дебиторскую задолженность на 3,6 млрд рублей

В рамках банкротства ОАО «Шахта «Заречная» на торги выставлены активы компании: техника и 11 лотов с дебиторской задолженностью. Самые крупные из них — права требования к ООО «Угольная компания «Заречная» на сумму 1,2 млрд руб. и к ОАО «Шахта «Алексиевская» — 2.4 млрд руб. Также на продажу выставлены права требования к ООО «Грамотеинские центральные электромеханические мастерские» на 320 млн руб. Имущественный комплекс предприятия, объединяющий объекты недвижимости и оборудование, единым лотом выставлен на торги за 13,7 млрд руб. Торги запланированы на сентябрь.

Конкурсное производство в АО «Шахта «Заречная» открыто в ноябре 2017 года. На тот момент долг составлял 46 млрд руб. В числе основных кредиторов, по данным протокола собрания кредиторов на апрель 2018 года,— УК «Заречная» и «Углетранс». В конце прошлого года суд также признал несостоятельной угольную компанию «Заречная» с долгом 33,4 млрд руб.

Оксана Павлова