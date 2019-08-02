Мэрия Уфы передала право планировки квартала слева от Затонского шоссе застройщику ЖК «Пушкинъ»

Администрация Уфы выдала разрешение на разработку проектов планировки и межевания квартала в границах улиц Кировоградской, Пархоменко, Галле, Крупской (слева от Затонского шоссе на выезде из города) компании «Новый город инвестиции». Согласно постановлению сити-менеджера Ульфата Мустафина, проекты должны быть переданы в Главархитектуру в течение полутора лет. Площадь квартала — 34 га. По данным картографических сервисов, территория расположена близко к берегу реки Белой, здесь стоят частные дома, ведется многоэтажное строительство, построен офисный центр, располагается гостиница «Евразия».

ООО «Новый город инвестиции», по данным kartoteka.ru, образовано в конце 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Специализируется на операциях с недвижимостью. Принадлежит на 75% уроженцу Житомира Геннадию Гриценко, на 25% уроженцу Москвы Александру Акишину. Доли обоих соучредителей заложены в Сбербанке. С Геннадием Гриценко источники "Ъ-Уфа" ранее связывали компанию «СУ-4» и строительство уфимского ЖК «Пушкинъ».

Ирина Самойлова