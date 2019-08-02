Ставки по кредитам для МСБ моногородов Ростовской области снизили до 3,62%

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства снизило ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса моногородов, об этом сообщает пресс-служба агентства.

Теперь процентная ставка по микрофинансовому продукту «Моногород» составляет всего 3,62% годовых. Отмечается, что это в два раза меньше ключевой ставки ЦБ. «Это беспрецедентно низкая для нашего региона ставка по займу. На нее могут рассчитывать практические все предприниматели малого и среднего сектора, ведущие свою деятельность на территории Гуково, Донецка и Зверево»,— рассказал Игорь Горбатько, начальник управления микрофинансовой деятельности АНО «РРАПП», его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что предприниматели могут получить от 300 тыс. руб. до 5 млн руб. на срок до трех лет.

Сегодня максимальная ставка по микрофинансовым продуктам АНО «РРАПП» равна 7,25% годовых. Льготные предложения действуют для сельхозпроизводителей и экспортеров.

Кристина Федичкина