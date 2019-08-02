На улицы Екатеринбурга десантировались парашютисты с флагами ВДВ

Сегодня утром, 2 августа, парашютисты десантировались на улицы Екатеринбурга в честь празднования 89-летней годовщины создания Воздушно-десантных войск России (ВДВ). По городу ездят автомобили с флагами ВДВ, сообщают очевидцы.

Торжественная часть празднования пройдет на площади Советской армии перед «Черным тюльпаном». Также праздничные мероприятия запланированы на Плотинке.

С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов поздравил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников создали бессмертную славу ВДВ и стали примером беззаветного служения Отечеству. Десантные войска составляют гордость российской армии, служба в "крылатой гвардии" считается особенно почетной и ответственной. Десантников отличают высокий уровень воинской подготовки, мужество, сила, несокрушимый боевой дух, любовь и верность Родине»,— приводит слова губернатора департамент информполитики.