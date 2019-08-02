МегаФон ускорил 4G-интернет в Пермском крае

МегаФон создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных. Инженеры оператора выделили 460 локаций на Урале, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции, расширили емкость существующих объектов связи.

Работы велись со скоростью три объекта в день. Улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений Урала. В Пермском крае инженеры оператора улучшили сеть четвертого поколения на 51 улицах. МегаФон прокачал 4G в Соликамске, Чайковском, Кудымкаре, Краснокамске, в Нытвенском, Бардымском, Кунгурском, Кишертском, Ординском районах.

В Перми новые телеком - объекты прописались в районе улиц Целинная, Павловский 1-й проезд, Подлесная, Газеты Звезда. За счет расширения емкости интернет стал еще быстрее в районе улиц Комсомольский проспект, Серпуховская, Ленина, Восстания, Плеханова, Космонавтов, Промышленная, Яблочкова, Репина, Ласьвинская, Николая Быстрых и многих других.

«Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже порядка 10 ГБ трафика – это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем», – отмечает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Сегодня у МегаФона самая масштабная, по данным Роскомнадзора, сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.