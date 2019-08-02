Администрация Троицка проверяет муниципальное учреждение, директор которого претендует на пост главы

Руководство администрации Троицка инициировало проверку в муниципальном бюджетном учреждении «Троицкстройконтроль», директор которого Виктор Скориков заявился на конкурс по выборам главы города. Поводом стало «систематическое отсутствие на работе, невыполнение своих должностных обязанностей и ненадлежащий контроль со стороны учредителя» (управление по капитальному строительству), сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, Виктор Скориков также является учредителем и директором ООО «ВС-Сервис», при этом разрешения от работодателя на то, чтобы заниматься другой оплачиваемой деятельностью не получал. Кроме того, в мэрии выяснили факт невыплаты зарплаты директору и главному бухгалтеру МБУ на протяжении полугода.

«Денежных средств МБУ не зарабатывал, поскольку контракты на выполнение строительного контроля выигрывала организация ООО «Отделстрой», где главным инженером трудился Виктор Скориков вместе со своей женой. К тому же, ООО «Отделстрой» фактически расположено в здании, принадлежащем Виктору Скорикову»,– сообщает пресс-служба мэрии. По поручению главы города Александра Виноградова проверки в МБУ и управлении капстроительства проводят отдел муниципального финансового контроля и правовое управление администрации.

Виктор Скориков заявил о том, что руководство администрации оказывает на него давление: сразу после выдвижения на конкурс по отбору мэра ему предложили уволиться, а после отказа начались проверки, сообщает Znak.com.

Напомним, на пост главы Троицка претендует девять человек: действующий руководитель города Александр Виноградов, пенсионеры Лидия Кравец и Валерий Ишмаметьев, директор МБУ «Троицкстройконтроль» Виктор Скориков, начальник одного из отделов управления по делам образования Троицкого района Анатолий Кувшинов, председатель городского собрания депутатов Владимир Чухнин, начальник муниципального управления по архитектуре и градостроительству Вадим Герман, бизнесмены Евгений Воронцов и Альберт Гильманов.