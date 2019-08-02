В Ижевске временно ограничат движение транспорта на участке улицы Механизаторская

Движение транспорта временно ограничат в Ижевске на участке ул. Механизаторская от ул. Леваневского до ул. Локомотивная в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Запрет действует с 22:00 2 августа до 4:00 5 августа.

Энергетики планируют заменить на обозначенном участке трубопроводы отопления и ГВС от котельной «Больница ГЖД». В общей сложности специалисты планируют обновить в микрорайоне 1,4 км теплосетей. Это обеспечит надежность поставки ресурсов близлежащим домам с общим числом жителей более 1,3 тыс. человек.