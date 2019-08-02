Полуфинал кадрового конкурса «Мой город — мои возможности» проходит в Петербурге

К участию в полуфинале конкурса «Мой город — мои возможности» было допущено 502 человека, успешно прошедших дистанционный этап проекта. После проведения контрольного тестирования, состоявшегося 1 августа, только 396 участников смогли продолжить борьбу за выход в финал. По итогам ретеста, почти 45% участников — это молодые люди до 35 лет, 50% — от 35 до 50 лет и 4,5% в возрастной категории от 50 лет. Самому молодому участнику конкурса — 22 года, самому опытному — 55 лет. Более 70% участников конкурса — это жители Санкт-Петербургской агломерации.

В пятницу и субботу, 2-3 августа, пройдет серия оценочных мероприятий, мастер-классов от наставников, работа в командах. В финал конкурса, который будет проходить с 22 по 24 августа, выйдет не более 250 человек, получивших высшие баллы за выполненные задания. Помимо социальных и образовательных грантов, 100 лучших участников получат наставников из числа ведущих руководителей предприятий и органов власти региона, а также войдут в кадровый резерв Санкт-Петербурга. Согласно правилам конкурса, 30 победителей, заявивших о желании работать на государственной гражданской службе, могут быть рекомендованы к назначению на соответствующие должности в Смольном.

Ранее “Ъ-СПб” писал о начале приема заявок на конкурс.

Мария Кузнецова