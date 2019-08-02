В Башкирии планируют развернуть сеть из 14 многоязыковых школ

Власти Башкирии планируют развернуть к 2024 году сеть из 14 многоязыковых многопрофильных школ, следует из распоряжения кабмина. В минобразовании пояснили "Ъ-Уфа", что преподавание предметов в этих школах планируется вести на трех языках — русском, английском и башкирском (в нефтекамской школе-интернате — на татарском). Кроме того, в школах планируют организовать преподавание немецкого, китайского, турецкого, арабского языков.

Базовой площадкой сети определена уфимская школа №44 на 1,3 тыс. мест, которая в настоящее время перестраивается и должна открыться к 1 сентября. До 2024 года в сеть должны влиться еще две уфимские школы — №162 и школа-интернат на 500 мест, номер которой не уточняется, а кроме того школа №23 в Стерлитамаке (1225 мест), школа-интернат в Нефтекамске на 700 мест, законсервированная пока школа №2 в селе Инзер Белорецкого района на 100 мест, новая школа в Учалах на 1000 мест, школа с детсадом в микрорайоне «Восточный-1» в селе Аскарово на 60 и 160 учащихся соответственно, Сибайская гимназия-интернат, школа в Туймазах на 375 мест, Башкирская гимназия-интернат №3 в Кумертау на 420 мест и башкирская гимназия имени Назара Наджми в Дюртюлях на 500 мест.

Объем вложений в проект не уточняется.

Влада Шипилова