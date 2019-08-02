Екатеринбургский парк Павлика Морозова огородили строительным забором

В Екатеринбурге в парке имени Павлика Морозова (расположен между улицами Декабристов и Куйбышева, Луначарского и Белинского) установили строительные заборы. По данным пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), в парке началась подготовка к реконструкции участка тепломагистрали, проходящией через сквер.

Работы планируется завершить 30 октября. На время реконструкции центральную аллею огородят. Со 2 по 30 августа плоход в парк организован от главного входа в парк до здания УрФУ. С 30 августа по 10 октября проход откроют от центрального входа по переходным мосткам. На спортивных и игровых площадках работы проводиться не будут.

«Тротуарную плитку на время проведения работ придется демонтировать, а пять тополей и несколько метров кизилового кустарника — выкопать. Растения высадят сразу после окончания работ. Тротуарную плитку полностью восстановят»,— заверили в ЕТК.