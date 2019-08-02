Закрывшийся фитнес-центр «Колизей» пообещал клиентам таинственные бонусы

В паблике на vk.com закрывшегося 29 июля ФЦ «Колизей» руководство клуба (ООО «Эльбрус») попыталось объяснить клиентам возникшую ситуацию. По мнению администрации центра, они были вынуждены освободить помещение «в связи с односторонним расторжением со стороны арендодателя договора аренды».

«Он не пошел на договоренности по пролонгации договора, несмотря на то что по долгу за аренду было выплачено 70%»,— заявили в клубе. Для этого руководство клуба было вынуждено взять личные кредиты под залог всего личного имущества, отмечается в заявлении.

Но в итоге арендодателем договор был подписан с новым оператором, который отказался от клиентской базы клуба, объяснив это тем, что его финансовая модель не выдержит такой нагрузки, добавляется в сообщении.

Руководство клуба рассчитывает компенсировать клиентам по оплаченным, но не закрытым клубным картам и депозитам некими «дополнительными бонусами». В каком виде будет предоставляться компенсация, в клубе не раскрывают, заявляя, что программа пока разрабатывается. Сообщение закрыто для комментариев, в других постах члены клуба пишут о намерениях обратиться в полицию.

Напомним, в конце июня ГК «РИАЛ», владелец ТЦ «Колизей-Atrium», уведомило ООО «Эльбрус» о расторжении договора аренды из-за долгов в 9 млн руб. Фитнес-клуб Coliseum существовал уже 13 лет, в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Число клиентов — около 4 тыс. плюс до 15 тыс. контактов в базе. В итоге был заключен договор аренды с новым оператором — Drive Fitness (Екатеринбург). После переговоров прежнего оператора и нового последний оказался от обязательств обслуживать клиентов ФЦ «Колизей».

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева (представитель собственника ТЦ) сообщила, что погашено только 50% долга, осталось еще 4,5 млн руб. От других комментариев она отказалась.

По данным "Ъ-Прикамье", в ходе переговоров старого и нового оператора выяснилось, что задолженность по депозитам составляет около 20 млн руб. На такие условия новый оператор не согласился. От предложения выкупить клиентскую базу он также отказался.

ООО «Эльбрус» на 100% принадлежит 24-летней Анжеле Исхаковой (владеет с 2016 года). Гендиректором ООО является Наталья Волохатых, президент Пермской ассоциации спорта, красоты и здоровья. По одной из версий, именно она может являться бенефициаром бизнеса. Выручка ООО в 2017 году — 64 млн руб., чистый убыток — 3,2 млн руб. Согласно данным бухгалтерского баланса за 2017 год, размещенного в «СПАРК-Интерфакс», кредиторская задолженность ООО составила 16 млн руб. (7 млн руб. в 2016 году).