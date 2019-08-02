На Ставрополье завуча филиала РГУПСа осудили за взятки

Завуча ставропольского филиала Ростовского государственного университета путей сообщения осудили за взятки. Об этом сообщает пресс-служба Минераловодской межрайонной транспортной прокуратуры

Как установил суд, замдиректора по учебной работе и заведующая кафедрой филиала РГУПС в Минеральных Водах в 2016-2017 годах через своего подчиненного получала от студентов взятки за помощь в сдаче сессий без их фактического присутствия на экзаменах и зачетах. Всего от студентов она получила 118 тыс. руб.

Кроме того, завуч в 2016 году обманом похитила у желающей поступить на первый курс абитуриентки 50 тыс. руб. Завуч получила их как средства за помощь в поступлении, хотя не входила в экзаменационную комиссию для проведения вступительных испытаний и помочь в поступлении не могла.

Суд назначил завучу четыре года лишения свободы условно, приговор может быть обжалован.

Кристина Федичкина