В Зауралье затягиваются сроки перехода на новую систему обращения с ТКО

Природоохранная прокуратура направила предостережение директору департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о недопустимости затягивания сроков перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что департамент природных ресурсов, ответственный за организацию деятельности по накоплению и сбору ТКО, нарушает закрепленные в плане мероприятии Минприроды РФ сроки. Новая система должна заработать с 1 января 2020 года. По мнению прокуратуры, действия органа власти могут привести к затягиванию конкурсного отбора регионального оператора, разработке инвестиционных и производственных программ в области обращения с отходами, утверждению тарифов. В связи с тем, что непринятие департаментом дополнительных мер, направленных на решение проблемы, может повлечь нарушение прав и законных интересов жителей региона, прокуратура объявила директору ведомства предостережение о недопустимости нарушения закона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2018 года правительство региона из-за предупреждения УФАС расторгло соглашение с ООО «Компания «Рифей» (Тюменская область), в апреле того выбранного в качестве регоператора по обращению с ТКО. В июне этого года был объявлен повторный конкурс. Однако на него никто не заявился. 19 июля был объявлен новый конкурсный отбор. Дата окончания приема заявок – 9 августа.