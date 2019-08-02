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Дистанционный банк

Райффайзенбанк подводит первые итоги работы полностью дистанционной модели обслуживания частных лиц.

За семь месяцев количество заявок на кредиты и кредитные карты в этих городах превысило 100 тысяч, в направлении кредитных продуктов в городах, где нет отделений банка.


Банк стал активно кредитовать физических лиц в городах России, где нет отделений банка, в начале 2019 года. Подать заявку можно через сайт, мобильное приложение, чат-бот в мессенджерах Telegram, Viber и Вконтакте. Предварительное решение по заявке придет через 1-2 минуты, а в течение часа с клиентом свяжется менеджер для уточнения деталей.

«Мы стремимся сделать так, чтобы клиенты могли совершать операции, оформлять продукты и услуги там, где им удобно. Дистанционное обслуживание помогает банку расширять географию присутствия без открытия новых отделений», — прокомментировал Иван Карпов, руководитель направления по развитию цифрового кредитования.

АО «Райффайзенбанк», Генеральная лицензия № 3292

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