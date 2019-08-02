В Кольцово задержали двух жителей Китая с 15 кг автозапчастей

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали двух жителей КНР, которые везли в багаже около 15 кг автозапчастей. По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, мужчин задержали в «зеленом коридоре».

Они сообщили, что работают на сельскохозяйственных предприятиях, а детали везут для ремонта тракторов и комбайнов. О том, что багаж нужно декларировать, мужчины не знали.

«Товар не подпадает под категорию товаров для личного пользования, а значит, его нужно декларировать. Такое часто бывает, когда предприятия приглашают иностранных специалистов для ремонта оборудования и не учитывают, что даже запасные части надо декларировать»,— рассказал начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин. По его словам, запчасти изъяли. Возбуждено административное дело.