Дачники дошли до газопроводов

Конституционный суд встал на сторону дачников в споре с газовыми компаниями. Жители Пышмы и Сургута несколько лет пытались добиться от «Газпрома» компенсаций за снос своих домов. Постройки находились в защитной зоне рядом с трубопроводом, что запрещено. О таком соседстве дачники узнали, только когда получили иск от «Газпрома». Возмещать убытки компания не собиралась, в результате чего судья посчитал это несправедливым и обязал правительство подготовить законопроект, который гарантирует собственникам домов компенсации за снос. По оценкам экспертов, в России больше миллиона строений, расположенных на газопроводах. И многие собственники об этом даже не знают. Как так вышло? И за чей счет их будут сносить? Выяснял Владислав Викторов.

С 2014 года на магистральных газопроводах произошло больше 35 аварий. Лишь в прошлом году ущерб от таких инцидентов составил порядка 80 млн руб. Все расходы ложатся на газовые компании, снизить их можно, только убрав из защитных зон жилые дома. Этим и занимается, в частности, «Газпром». Но откуда там взялись дома? Дело в том, что две трети газопроводов построено еще в советское время. Данные о маршрутах хранились в разных базах. В итоге когда земли отдавали под застройку, даже местные власти могли и не знать, что там проходят трубы, говорит управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов: «На строительство выдавалась разрешительная документация. Физические лица строили на них индивидуальные жилые дома.

И когда несколько лет назад вся разрозненная информация стала вноситься в кадастр, стали выявляться эти охранные зоны.

Если устанавливается, что жилые дома находятся в непосредственной близости от трубопроводов, чаще всего они подлежат сносу просто потому, что жить в них небезопасно».

Но возникает вопрос: кто должен за это платить? Ведь собственник потратил немало денег на строительство самого дома, прожил там много лет, и тут появляется компания с требованием снести постройку. Заложником такой ситуации оказался житель Тамбова, председатель общественного движения «Люди. Трубы. Безопасность» Владимир Жилкин. Несколько лет назад он купил загородный дом, после чего неожиданно получил иск от «Газпрома». В итоге суд разрешил Владимиру не сносить дом до конца года, но получить компенсацию от компании владелец недвижимости не смог: «Дом у нас 1972 года. Мы бы ни за что его не покупали, если бы знали, что есть какая-то опасность. В итоге подали иск к “Газпрому” о возмещении морального и материального вреда, но судья был на стороне компании — бороться с монополистом заведомо проигрышно. У нас снесено десять дач, чьи собственники не посчитали нужным бороться за свои строения».

Год назад группа пострадавших граждан записывала обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться в этой ситуации. Результатом стали поправки в Земельный кодекс. Они предполагают компенсации для собственников жилья, попавших в эти зоны, но с одной оговоркой — выплачивать их будут только тем, кто оказался на пути новых газопроводов или в специальной зоне из-за ее расширения. В Мособлгазе говорят, что всегда пытаются искать обходные маршруты, хотя иногда без сноса не обойтись. Об этом гендиректор компании Дмитрий Голубков рассказывал в специальном выпуске подкаста “Ъ FM” Overtime: «В Московской области каждый квадратный метр кому-то принадлежит, свободной земли нет — надо пройти трассу, со всеми договориться. Мы стараемся идти навстречу, но вы знаете, я часто вижу своими глазами последствия аварии на газовых сетях, поверьте мне, охранные зоны — это точно не пустой звук».

Но пострадавшие говорят, что закон не работает, и, видимо, Конституционный суд с этим согласен, а потому обязал правительство до конца года определить, кто и в каком соотношении должен возмещать убытки граждан. Два года назад в «Газпроме» говорили, что по всей стране больше 900 тыс. домов должны быть снесены. Наверняка некоторым гражданам откажут в выплатах, но итоговая сумма все равно достигнет нескольких миллиардов, уверен руководитель «Оценочной компании» Денис Карпов: «Государство будет навязывать выкуп по кадастровой стоимости, хотя по рыночной с точки зрения интересов одной и другой стороны оценивать оптимальнее: у первого варианта есть перегибы как в большую, так и в меньшую сторону. Тем не менее мы все-таки исходим не из рыночных отношений — государство вынуждено покупать, какая бы стоимость ни была».

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Но дачники не верят в то, что очередные поправки что-то изменят. За время обсуждения даже дома тех, кому дали отсрочку, скорее всего, снесут без каких-либо компенсаций. Да и раз уж инициатива Владимира Путина ни к чему не привела, что уж говорить о судье.

В июне Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые в двести раз увеличивают штрафы для тех, кто отказывается от сноса. За неисполнение предписания владельцам построек придется заплатить от 200 до 500 тыс. руб. Сейчас штраф — не более 5 тыс., но выселение и снос это не отменяет.