Актер и режиссер Михаил Ефремов записал стихотворное видеобращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Он просит проявить снисхождение к арестованному коллеге Дмитрию Смолеву, который получил восемь суток ареста за клип о «пьяном гаишнике». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что история создает сразу несколько прецедентов.

В России очередной большой скандал, можно сказать, классический — конфликт силовиков и искусства, не очень, конечно, высокого, но тем не менее. Актер театра «Современник» Дмитрий Смолев сыграл пьяного гаишника, клип попал в интернет, в результате внимательные московские полицейские провели расследование, вычислили злодея и отчитались об успешной операции: наказание — восемь суток административного ареста. Актер признан виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве. Причем задержали его прямо на репетиции спектакля, где он играл Д’Артаньяна.

Позже режиссер Михаил Ефремов на стихи поэта Андрея Орлова (Орлуши) записал обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой не судить артистов и клоунов: «Мой отец в милицейском мундире Смоктуновского в фильме ловил, знают все полицейские в мире, что он там на суде говорил. Он сказал от души и сердечно под хлопки и под крики “Виват!”. Виноват подсудимый? Конечно, но, конечно же, не виноват». Учитывая нынешнюю обстановку в стране подобные случаи удивлять уже не должны. Чего у нас только не было: и «Сказку о Попе и его работнике Балде» запрещали, «Иван Царевич и Серый волк» — и тот страдал, и мочу на выставках метали, у режиссеров и прокатчиков возникали сложности — их фильмы подвергались гонениям, потому что задевали чьи-то чувства, искажали факты.

Что же сейчас можно выделить? За негативный в художественном смысле образ власти ни разу не сажали. И вот, пожалуйста, начало положено. То, что человека попытались отправить в тюрьму за то, что тот поднял вверх росгвардейца, — не в счет: здесь он все-таки теоретически мог причинить ему вред, здесь не было идеологии. Репосты — это и не искусство, и не сцена, и не клипы. По-своему полицейское начальство, наверное, понять можно, речь идет о чести мундира.

Но получается так, что теперь прийти могут за каждым актером, кто когда-либо надевал форму.

Вернее, не за каждым, а только за тем, кто в этой форме изображал плохого полицейского. Ведь у нас в стране все стражи правопорядка хорошие, не правда ли? Никогда не встречаются в России пьяные гаишники, и тем более они не берут взяток. Так что отправляйся Дмитрий Смолев на восемь суток. Иной скажет: здесь нет политики, наоборот. Ну да, конечно.

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Коллеги возмутились, посчитали, что это настоящий, свой, напился, опозорил органы. Бросились искать подлеца и нашли по горячим следам. Но оказалось, что это не тот, не предатель, а какой-то актер, видите ли, клип снимал. Ну и что теперь? Отпустить его, что ли? Нет, у нас так не бывает: раз были оперативные действия, задержали, так отвечай. Да и для суда тоже все очевидно: есть статья, ведь гражданским форму носить нельзя. А то, что клип снимали, так, где сцена, где театр? Их нет, дело происходит на набережной. Пусть еще скажет спасибо, что уголовку не предъявили. Придется теперь поработать законодателю: разъяснить, где искусство, а где хулиганство.