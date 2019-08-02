В Курганской области аферисты просят у бизнеса деньги от имени первого замгубернатора

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян предостерег руководителей промышленных предприятий от мошенников, которые рассылают письма от его имени с просьбой о пожертвованиях. Полиция уже проводит проверку по заявлению департамента промышленности, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам первого замгубернатора, на предприятия направляют письма с его поддельной подписью с просьбой оказать помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. К письму прилагается смета, в которую включены расходы на мебель для ванной, которая производится определенной компанией из другого региона. Затем руководителям звонят люди, которые представляются Андреем Саносяном.

«Сейчас специалисты департамента промышленности по моему поручению обзванивают все промышленные предприятия и объясняют ситуацию. По заявлению, которое направлено от департамента в полицию, начата работа. Обращаюсь ко всем, кому от имени правительства Курганской области либо от моего имени – первого заместителя губернатора – поступило данное письмо, считать его действиями мошенников»,- сказал господин Саносян.