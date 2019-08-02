В Ростовской области ожидаются прохладные выходные

В эти выходные в Ростове и области ожидается прохладная погода, временами по территории пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, по данным синоптиков, в субботу, 3 августа, температура воздуха составит +27°C, осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит 2 м/с. В воскресенье, 4 августа, в Ростовской области пройдет дождь, температура воздуха будет держаться на уровне +26°C, скорость ветра снизится до 1 м/с.

На следующей неделе по-прежнему сохранится прохладная погода, временами температура будет опускаться до +20°C и за всю неделю не превысит +27°C.

Кристина Федичкина