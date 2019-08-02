В Шадринске работник завода упал в емкость с кислотой

Управление Следственного комитета России по Курганской области проводит проверку по факту получения травмы на производстве сотрудником завода металлоконструкций (ООО «Точинвест-ШЗМК»). Как сообщают в ведомстве, 1 августа в одном из цехов предприятия, проводя обработку металла, 43-летний мужчина упал в емкость с соляной кислотой и получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас в рамках проверки устанавливают, насколько на предприятии соблюдены правила техники безопасности. По результатам выяснения обстоятельств СК примет процессуальное решение.