СМИ: Главный военно-морской парад могут перенести из Петербурга в Севастополь

В 2020 году Главный военно-морской парад в День ВМФ может пройти не в Петербурге и Кронштадте, а в Севастополе. Причиной переноса мероприятия в другой город может послужить необходимость капитального ремонта Южной оградительной стенки кронштадтской набережной, где во время парада располагаются зрители и которая в настоящий момент находится в непригодном состоянии. Этому вопросу было посвящено совещание в комитете по природопользованию Петербурга, сообщает «Фонтанка.ру».

Специалисты, отвечающие за техническое состояние стенки набережной, уточнили, что перед проведением парада в этом году в целях недопущения обрушения гранитных блоков на объекте проводились противоаварийные работы. Капитальную же реконструкцию стенки планируется осуществить в три этапа, работы могут занять до трех лет. При этом официально информацию о возможности переноса Военно-морского парада из-за капремонта в Кронштадте власти Петербурга и представители ЗВО не подтверждают.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Главный военно-морской парад в Кронштадте в 2019 году собрал 27 тыс. человек. У стенки средней гавани за ним наблюдали 12 тыс. зрителей, еще 15 тыс. человек посетили в этот день форт «Константин».