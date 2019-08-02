Минприроды утвердило сроки сбора ягод для жителей Прикамья

Министерство природных ресурсов Пермского края установило сроки сбора ягод на территории лесничеств гражданами для собственных нужд. В приказе, подписанном 31 июля главой минприроды Дмитрием Килейко, сообщается, что с 25 августа жителям края разрешено собирать бруснику, а с 10 сентября — клюкву.

Собирательство и заготовка урожая ягод, грибов и прочих пищевых ресурсов или лекарственных трав разрешается только в течение сроков, установленных законом. Такие сроки приходятся на время наибольшего созревания урожая и для каждого региона определяются индивидуально. При установлении таких сроков учитывают климатическую зону, в которой расположен район и текущие погодные условия.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока. Необходимость регулировать сбор в проекте постановления объяснялась тем, что сбор и сфера переработки дикорастущих растений — это «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста».

Минсельхоз утверждает, что не планирует вводить ограничения на сбор гражданами и предприятиями дикорастущих грибов и ягод.