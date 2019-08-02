Информационную открытость сибирских правительств оценили ниже среднего

Эксперты проектного центра «Инфометр» проанализировали сайты региональных органов исполнительной власти в России. Согласно исследованию, информационная открытость половины правительств в Сибирском федеральном округе ниже среднего показателя по России — 57%.

По оценке «Инфометра», открытость семи сибирских регионов либо ниже среднего показателя по стране, либо вблизи него. Так, Тыва набрала 61,2% (32 место в России), Новосибирская область — 57,2% (38 место), Хакасия — 56,1% (40 место), Кузбасс — 55,9% (41 место), Алтайский край — 55,1% (43 место), Иркутская область — 47,8% (57 место), Республика Алтай — 39,65% (69 место).

В первую двадцатку вошли три региона Сибири. Правительство Томской области заняло второе место с открытостью 99,2%, Красноярского края — 10 место (80,46%), Омской области — 12 место (78,2%). Эксперты «Инфометра» отметили, что на сайтах правительств предоставлена полная информация о деятельности госоргана в доступной форме и есть возможность онлайн-услуг.

В целом информационная открытость в регионах России варьируется от 14,5% до 100%. Те органы власти, которые находятся ближе к нижней границе рейтинга, авторы исследования называют «приоткрытыми». По их мнению, в этих регионах нет возможности получить услуги органа власти через сайт, а также на нем представлена не полная информация о деятельности госоргана, его составе и полномочиях.

При подготовке исследования «Инфометр» проанализировал информационные и технологические свойства сайтов региональных правительств, вычислил коэффициент информационной доступности, оценил социальную значимость контента, а также компетенции самих органов власти и доступность информации.

Юлия Сасевич