В 2019 году в Краснодаре капитально отремонтируют кровлю у 128 жилых домов

В текущем году в столице Кубани планируют осуществить ремонт кровли у 128 многоквартирных домов. Работы будут осуществлены за счет средств Фонда капитального ремонта. В целом разные виды работ, связанные с капремонтом, в 2019 году пройдут по 381 адресу, сообщили в мэрии краевого центра.

В настоящее время рабочие уже полностью заменили кровлю на многоквартирном доме по улице Ставропольской, 113. Также на объекте осуществляется замена лифта. Собираемость в Фонд капремонта по данному дому составляет 95%. Капитального ремонта кровли в этом пятиэтажном четырехподъездном доме 1963 года постройки не было более 20 лет. Работы выполнило ООО СК «ОТИС».

Василий Хитрых