В Краснодаре планируется создать Академию волейбола

Первый вице-премьер Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил о необходимости создания в краевом центре Академии волейбола. Она, по его словам, нужна для развития этого вида спорта в регионе и, в частности, для осуществления амбициозной задачи – возвращения женского волейбольного клуба «Динамо» в число лидеров российского волейбола.

Сообщается, что в Академию волейбола будут отбирать самых одаренных юных спортсменов всех возрастных групп. По словам Андрея Алексеенко, со временем такой подход позволит опираться на собственных воспитанников и бороться за высокие результаты. Спортивную школу возглавит двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских Игр Любовь Соколова.

В краевой администрации отмечают, что в этом году шесть волейболисток кубанского «Динамо» добились успехов в составах различных сборных на международной арене. В чатсности, молодежная сборная России, в составе которой выступили спортсменки клуба – Екатерина Пипунырова, Есения Мишагина и Ольга Зверева, завоевала бронзовые медали Чемпионата мира по волейболу. А женская студенческая сборная России, где играют Ольга Зубарева и Ангелина Сперскайте, в четвертый раз подряд выиграла «золото» Всемирной летней Универсиады. Спортсменка «Динамо» Надежда Макрогузова стала победителем этапа «Мирового тура» по пляжному волейболу, который прошел в Португалии.

Василий Хитрых