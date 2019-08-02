Теодора Курентзиса краевые власти пока не согласовали на должность руководителя Дягилевского фестиваля

Увольняющийся худрук Пермского театра оперы и балеты Теодор Курентзис дал очередное интервью — на этот раз телеканалу «Россия 24», в котором сообщил о своих планах относительно Перми.

Он выразил надежду, что будет руководить Дягилевским фестивалем, цитирует маэстро ИА «Текст»: «Но пока нет подтверждения от власти. Не знаю, буду ли я это делать, но я этого желаю. Если Дягилевский, который я и моя команда привели к тому уровню, который есть сейчас, будет продолжать эту линию, я с удовольствием это буду делать».

Он отметил, что его дом остается в Перми (Демидково) и он собирается продолжить там жить. «Пермский зритель — это мой зритель. Это люди, которые росли вместе со мной в течение всех этих лет, и они просто уникальны! И я бы не хотел бросать их. Это единственная возможность продолжать свое общение каждый год»,— сказал он в интервью.

При этом худрук опровергает, что число концертов принадлежащего ему проекта musicAeterna в России сократится.

О том, что господин Курентзис останется во главе Дягилевского фестиваля, было заявлено изначально в июне — после сообщения театра о намерении худрука досрочно расторгнуть контракт. Однако после этого маэстро опубликовал прощальное письмо, а затем дал интервью, в котором жестко раскритиковал действующее краевое руководство.

На вопрос "Ъ-Прикамье" сохраняются ли договоренности о руководстве фестивалем с господином Курентзисом, источник в кабмине ответил: «Время покажет».

По версии источника, знакомого с маэстро, якобы руководство края запретило региональному минкульту вести какие-либо переговоры с опальным худруком до возвращения из отпуска губернатора. В окружении Максима Решетникова эту версию категорически опровергают.