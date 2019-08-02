Подрядчик за свой счет переделал 12,7% от всей нанесенной разметки в Ижевске

Подрядчик за свой счет переделал часть нанесенной дорожной разметки в Ижевске, которая не прошла проверку. Это 12,7% от общего объема работ, написал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев. Нанесение разметки завершилось к 31 июля.

«Напоминаю: срок службы разметки краской — три месяца. К 1 сентября обновим пешеходные переходы вблизи школ и садов. В порядке эксперимента в этом году на двух участках сделаем пластиковую разметку: на Удмуртской от Ленина до Краева и на перекрестке Дзержинского с 9 Января. Посмотрим, как она переживет зиму. Если хорошо себя зарекомендует, распространим практику в центральном квадрате»,— добавил господин Бекмеметьев.