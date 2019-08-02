Отопительный сезон в Перми может начаться раньше обычного

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил завершить подготовку к началу отопительного сезона социальной сферы к 15 августа, а к 1 сентября обеспечить 100-процентную готовность города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В целом в Перми к зиме необходимо подготовить: 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,6 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта. На данный момент готовность города к отопительному сезону составляет 55,8%, что опережает плановый показатель и данные на эту дату по сравнению с прошлым годом. Готовность объектов социального назначения составляет 94,5%. Среди районов Перми больший процент готовности в целом показывают Новые Ляды, Дзержинский и Индустриальный районы. В конце рейтинга находятся Ленинский и Свердловский районы.

«Холодная и дождливая погода вносит свои коррективы. Прогнозируем, как и в 2015 году, раннее начало подачи отопления», — заявил глава Перми.

Глава города дал поручение районным администрациям организовать в ближайшие две недели встречи под протокол с проблемными управляющими компаниями, на которых обязательно должны присутствовать представители прокуратуры города или районов, а также провести выездные проверки для контроля готовности районов к отопительному сезону.

В 2015 году подача тепла в учреждения и дома Перми началась 3 сентября. В 2018 году отопительный сезон в Перми стартовал 20 сентября.