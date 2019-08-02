В Екатеринбурге обнаружили около 10 тонн контрафактного алкоголя

В Екатеринбурге полиция, Росгвардия и ФСБ обнаружили и изъяли около 10 т поддельной алкогольной продукции. По данным пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области, подпольная точка размещалась в складских помещениях на проспекте Космонавтов. На месте задержаны 26 выходцев из стран бывших союзных республик.

«Со склада фальсифицированной продукции правоохранители изъяли около 10 т спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тыс. стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции известных марок»,— говорится в сообщении ведомства. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось об изъятии около 5 т контрафактного алкоголя в Нижнем Тагиле (Свердловская область). На складе нашли более 4,6 тыс. стеклянных бутылок с этикетками водочной и коньячной продукции марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Арбатская» и «Дагестан».