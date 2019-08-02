Гендиректор «Сибавтобана» стал фигурантом дела о невыплате зарплаты

Правоохранительные органы Новосибирска завели уголовное дело о невыплате зарплаты в отношении гендиректора ООО «Сибавтобан». По информации регионального управления Следственного комитета России, с декабря 2018 года по настоящее время он не выплатил 446 работникам жалованье на общую сумму 53,8 млн руб. При этом, отметили силовики, на счетах компании имелось достаточно средств для погашения задолженности по зарплате. Гендиректору дорожно-строительной фирмы грозит до трех лет лишения свободы по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заплаты свыше трех месяцев).

Илья Николаев