В Пензенской области запущено производство шампиньонов с объемом инвестиций в 2 млрд рублей

В индустриальном парке «Сердобинский» запущено производство полного цикла ООО «Грибная компания». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. На заводе будут производить до пяти тыс. т шампиньонов в год. Это около 7% российского потребления. Объем инвестиций составил 2 млрд руб.

На строительство здания фермы площадью 16 тыс. кв. м ушло чуть более года. Шампиньоны на ней выращиваются по голландской технологии. Сбором занимаются 120 работников предприятия. В планах у руководства компании расширить его до 200 чел.

Инвестору снижена ставка по налогу на прибыль с 20% до 5% в первые пять лет и до 10% с шестого по десятый годы, ставка по налогу на имущество организаций снижена с 2,2% до 0% в первые пять лет и до 1,1% с шестого по десятый годы. Инвестор освобожден от уплаты земельного налога.

Иван Сергеев