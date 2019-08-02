В ДТП на Ставрополье погибли пять человек, 18 пострадали

Пять человек погибли и 18 пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на районную больницу. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, в состоянии средней тяжести — восемь человек.

Агентство добавило, что авария произошла около 2:30 мск на 420-м километре автодороги Астрахань—Элиста—Ставрополь. По данным ГИБДД, по регистратору автобуса удалось установить, что на встречную полосу выехал грузовик. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика мог уснуть за рулем.