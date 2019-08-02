Вакантный мандат КПРФ в думе Казани получит Динара Халимдарова

Бюро татарстанского комитета КПРФ приняло решение о передаче вакантного мандата в думе Казани Динаре Халимдаровой (работает помощником депутата Госдумы от Татарстана и Ульяновской области Юрия Синельщикова). Об этом «Ъ-Казань» сообщила сама госпожа Халимдарова. Решение бюро будет направлено в городской избирком, который должен принять окончательное решение. В настоящий момент Динара Халимдарова является депутатом совета Зеленодольского района.

Место в думе Казани освободилось после того, как депутатские полномочия сложил Азат Ислаев, избиравшийся в городской парламент по спискам компартии. Он заявил «Ъ-Казань», что переходит на госслужбу в другой регион. Напомним, КПРФ на выборах в 2015 году провела в гордуму троих депутатов. Мандаты также получили Алексей Серов (возглавляет фракцию КПРФ в думе) и Фадбир Сафин. Госпожа Халимдарова занимала девятую строчку в предвыборном списке.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”