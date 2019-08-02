Общественная палата поделилась опытом изучения фейк-ньюс

Региональные чиновники восприняли закон о фейках и оскорблении госсимволов как инструмент для репрессий в отношении недовольных и оппозиционеров. На это обратили внимание представители Общественной палаты (ОП) РФ. Члены ОП намерены обратиться в Верховный суд с просьбой дать однозначную трактовку закона. Губернаторам палата планирует разослать «максимально подробные списки того, что не является госсимволом».



Закон «о фейках и оскорблении власти» сам является фейком и во многом служит снижению доверия к власти, к такому выводу пришли участники круглого стола на тему «Борьба с опасным контентом в интернете: “перегибы” на местах. Практика применения законодательства по делам о фейках и оскорблении госсимволов». Организатором выступила комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества. «Закон говорит об оскорблении госсимволов в интернете и СМИ, приравнивая это к реальной жизни. При этом журналисты назвали его законом об оскорблении чиновников, хотя закон касается только символов госвласти. Местные органы власти восприняли такую (о чиновниках.— “Ъ”) формулировку буквально»,— заявил член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

С 29 марта в России вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. Они определяют порядок ограничения доступа «к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Одновременно президент подписал поправки в КоАП, устанавливающие штрафы и возможность административного ареста для нарушителей (ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство»). За публикацию фейков могут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. руб. За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

«С момента принятия закона накопилось достаточное количество случаев как позитивной, так и негативной реализации закона»,— сообщил “Ъ” Александр Малькевич. По словам господина Малькевича, в сфере регулирования интернета царит «правовой беспредел и бардак»: «Вместо того чтобы принять один или два исчерпывающих закона и прописать в них все, принимаются законы и акты, которые противоречат друг другу. Это сбивает с толку и пользователей, и проверяющие органы, и суды».

Господин Малькевич отметил, что ОП проведет нулевые чтения с экспертами, чтобы внести изменения в закон «о фейках и оскорблении чиновников». Кроме этого, палата разработает письмо губернаторам, где будут прописаны рекомендации для чиновников по работе с оскорблениями власти в интернете. По замыслу туда войдет «максимально подробный перечень того, что и кто не является государственным символом». Общественным палатам регионов, в свою очередь, рекомендуют отслеживать ситуацию по применению этого закона.

За время действия закона в Роскомнадзор поступило семь требований в отношении «недостоверной информации», «отработано» 27 интернет-ресурсов и девять требований в отношении госсимволов РФ, заявил заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев. Он сообщил, что «практика применения закона показала, что большинство ресурсов удаляют запрещенную информацию после получения уведомления Роскомнадзора до момента блокировки; не удаляют и блокируются сайты, специализирующиеся на распространении запрещенного контента». Господин Киселев добавил, что проблем в реализации механизма блокировки нет: «Роскомнадзор выполняет больше техническую функцию по исполнению требования генпрокурора».

Как заявил “Ъ” секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, палата начала серию консультаций. «Чем дальше от Москвы и центральных регионов, тем больше проблем»,— говорит господин Фадеев. По его словам, «местные начальники начинают использовать этот закон, чтобы давить неугодных»: «Они трактуют закон предельно вольно. Мы будем прорабатывать возможность обращения в Верховный суд, чтобы он дал разъяснения по применению этого закона». Секретарь ОП сообщил, что обращение будет направлено после контрольной встречи палаты в сентябре.

Николай Борисов