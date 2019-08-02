Таксистов обвинили в подготовке теракта

В Татарстане по ходатайству ФСБ арестованы предполагаемые сторонники запрещенного в России «Исламского государства», которые готовили крупный теракт, предположительно на железной дороге. Ими оказались работающие таксистами многодетные отцы из Нижнекамска. Следствие заявило, что они также планировали отравить ведомственные столовые МВД и ФСБ и взять силовиков в заложники, вербовали в террористическую группировку местных жителей. Обвиняемые заявили, что доказательства против них были «сфабрикованы».



В четверг Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Нижнекамска, 41-летнему Руслану Шамшутдинову и 43-летнему Ильшату Зайнагутдинову. Следователи ФСБ считают, что они являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и причастны к подготовке терактов в республике. Обвиняемых направили в СИЗО до 29 сентября.

О задержании фигурантов, которые готовили теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане, ФСБ сообщила накануне. Спецоперация проводилась совместно с МВД России. Силовики распространили видеозапись: двое мужчин направлялись по лесному массиву в сторону железной дороги, после чего их повалили на землю. У задержанных изъяли взрывчатые вещества, а также компоненты самодельных взрывных устройств.

На судебных заседаниях выяснилось, что пока задержанным предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2). Оба предполагаемых террориста живут в Нижнекамске со своими семьями, у каждого из них по трое несовершеннолетних детей. Обвиняемые заявили, что работают таксистами в компании «Яндекс.Такси».

Следователь ФСБ сообщил суду, что «Шамшутдинов вместе с Зайнагутдиновым применили активные действия к склонению жителей города Нижнекамска для совершения террористических актов на территории РФ» в интересах ИГ. Свою агитацию они проводили на парковке у местного гипермаркета «Эссен». Также обвиняемые пытались достать яды для отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ. Кроме того, они планировали захватить заложников, «в том числе сотрудников правоохранительных органов для выведывания служебной информации, а после их уничтожение», указал следователь. В ФСБ отмечают, что обоим задержанным грозит пожизненное заключение, а с учетом тяжести их преступлений они могут скрыться, надавить на свидетелей по уголовному делу, уничтожить улики, продолжить преступную деятельность.

Представитель ФСБ также заявил, что после предъявления обвинения Руслан Шамшутдинов признал вину полностью и раскаялся. Однако в суде обвиняемый признал свою вину лишь частично. Он заявил, что действительно интересовался деятельностью ИГ, «изучал эту тему, но понял, что это не то». «Я сделал для себя вывод, что эта дорога в никуда. Никакое “Исламское государство”, никакие Украины. Мне важна только семья. Мне больше ничего не надо»,— сказал Шамшутдинов. Он подчеркнул, что раскаивается о том, «что говорил людям»: «Я просто узнавал у людей мнение, чтобы самому не заблудиться». Обвиняемый добавил, что с ним даже чуть не развелась жена: «Сказала: выбирай — либо семья, либо твои идеи. Я выбрал семью».

При этом Руслан Шамшутдинов утверждает, что не готовил каких-либо терактов. «Обвиняют, что якобы у меня нашли порошки. Это все подкинули. Я был в шоке. У меня умысла не было»,— говорит он. «Не мое, клянусь я. Это тупо сфабриковано. Но по первому согласен и раскаиваюсь»,— заключил он. “Ъ” нашел страницу Шамшутдинова в соцсети «ВКонтакте». Из нее следует, что он является активным приверженцем ислама, придерживается «ультраконсервативных политических взглядов».

Ильшат Зайнагутдинов в суде утверждал, что «вообще все было по-другому»: «Мы по другим мотивам там были. То, что нашли в машине, нас удивило». Он попросил у суда подписку о невыезде, чтобы «видеться с семьей». О недоказанности вины обвиняемых заявили их адвокаты, полагая, что арест не обоснован. В то же время ходатайство следствия поддержала прокуратура.

Это не первый случай, когда силовики заявляют о попытках совершить теракты в Татарстане. Так, в 2013 году сообщалось, что члены террористической организации «Чистопольский джамаат» выпустили пять реактивных снарядов осколочно-фугасного действия в сторону ОАО «Нижнекамскнефтехим». Это были самодельные ракеты, собранные из кусков труб с приваренными к ним крыльями, начиненные взрывчатым веществом. Четыре из них долетели до предприятия, одна упала по пути, но все они не взорвались. Лидеры этой организации были ликвидированы, а еще девять человек осуждены (каждый получил от 16 до 24 лет в колонии строгого режима). Сами осужденные заявляли о фабрикации уголовного дела и пытках.

Кирилл Антонов