«Звезда» вновь не смогла победить в чемпионате ПФЛ

Пермский футбольный клуб «Звезда» вчера сыграл вничью в матче 3-го тура ОЛИМП – первенства ПФЛ. Соперником был один из лидеров первенства ФК «Урал-2», одержавший две победы на старте турнира. В активе «Звезды» было одно очко, и пермская команда занимала девятое место среди 12 команд. Начало поединка складывалось удачно для хозяев. Пермяки в первом тайме забили два гола. Отличились Александр Субботин и Максим Лаук. Однако еще до перерыва гости один гол отыграли, а во втором тайме сумели сравнять результат. Матч завершился со счетом 2:2. На матче присутствовало 500 зрителей.

На послематчевой пресс-конференции оба тренера признали итог встречи закономерным.

«Начали неплохо, оказывали давление на соперника. Забили два гола и почему-то успокоились. Надо было дальше развивать успех, а мы, к сожалению, снизили обороты. Дали сопернику перехватить инициативу, расслабились, стали низко садиться, позволяли «Уралу» доходить до нашей штрафной» - заявил Константин Парамонов, главный тренер ФК «Звезда»:

Юрий Матвеев, главный тренер ФК «Урал-2», признал, что «объективно, у «Звезды» было побольше моментов»: «У нас же сегодня – полный порядок с реализацией».

Следующую игру «Звезда» проведёт 4 августа в Набережных Челнах. Соперником пермяков по 1/64 финала ОЛИМП – Кубка России станет местный «КАМАЗ».