Банкротство возвращают под контроль

Банкротящееся ООО «Оренбургская управляющая компания» («ОУК») официально перестало обслуживать 708 домов в Оренбурге. В суде продолжается борьба за управление банкротством «ОУК» между двумя кредиторами. Кредитор «ЖЭУ9» (подал иск о банкротстве вторым), от которого утвержден арбитражный управляющий, пытается сохранить позицию заявителя о банкротстве. Однако юристы отмечают, что у кредитора «Исток Электро-КИПиА», который инициировал банкротство первым, есть шанс стать заявителем и сменить арбитражного управляющего.

С 1 августа банкротящееся ООО «Оренбургская УК» официально перестало обслуживать 708 домов в Оренбурге. По информации арбитражного управляющего, в переходный период, когда была введена процедура конкурсного производства, УК оказывала услуги только по аварийному обслуживанию домов.

В администрации Оренбурга сообщают, что более 200 домов выбрали непосредственный способ управления, заключив договоры на аварийно-техническое обслуживание, 25 — перешли в управление управляющих компаний. Еще 200 домов из списка — расселенные и аварийные. Способ управления не выбрали жители 286 домов. Управление ЖКХ администрации города назначило для этих домов временные управляющие организации — ООО УК «Сарван» (16 домов), ООО «Скарабей» (63 дома), ООО «Сфера» (70 домов), ООО УКЖФ «Постникова» (72 дома) и ООО УКЖФ «ГазЖилИнвест-Холдинг» (65 домов). Собственникам этих домов дали год для выбора способа управления. «Ни для кого не секрет, что этот жилой фонд очень сложный. Максимальная задача сейчас — подготовить его к осенне-зимнему периоду»,— сказал на информационном брифинге 31 июля первый заместитель главы Оренбурга Сергей Чуфистов.

В феврале ООО «Исток Электро-КИПиА» инициировало банкротство «Оренбургской управляющей компании» в связи с задолженностью в размере более 3 млн руб. и обратилось с таким требованием в Арбитражный суд Оренбургской области. В начале марта ООО «ЖЭУ- 9» также обратилось в суд с заявлением о несостоятельности компании из-за задолженности в 3,9 млн руб. В середине марта «ОУК» объявила о начале ликвидации.

На роль временного управляющего «Исток Электро-КИПиА» заявил кандидатуру члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Южный Урал“» («СРО АУ „Южный Урал“») Александра Попова. Второй кредитор — ООО «ЖЭУ9», сообщил, что учредитель должника Александр Чикризов является одним из членов ассоциации «СРО АУ „Южный Урал“». В итоге суд усмотрел наличие конфликта интересов между первым заявителем, должником и саморегулируемой организацией и оставил без рассмотрения заявление «Исток Электро-КИПиА» о признании банкротом ликвидируемого должника.

В апреле «Оренбургская УК» признана банкротом на основании заявления «ЖЭУ9» по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «СРО АУ „Меркурий“» Александр Цуканов.

Между тем Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в мае отменил определение об отказе рассматривать инициированное «Истоком Электро-КИПиА» банкротство УК.Вопрос о проверке обоснованности требований кредитора направлен на рассмотрение суда первой инстанции.

«ЖЭУ9» пыталось в суде отменить это решение, настаивая на том, что компания нарушила пункт статьи ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — так «Исток Электро-КИПиА» направил в суд иск о банкротстве УК спустя 10 дней после опубликования уведомления о намерении обратиться в суд с таким требованием, а нужно было это сделать спустя 15 дней. Однако суд исходил из того, что «Исток Электро-КИПиА» опубликовал уведомление о намерении обратиться в суд раньше, чем «ЖЭУ9».

• По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором и совладельцем компании «Исток Электро-КИПиА» является депутат Оренбургского городского совета Игорь Коровяковский. А учредителем «ОУК» ранее значилась Светлана Провоторова, которая является заместителем Игоря Коровяковского в компании. На сегодня бенефициаром «Оренбургской УК» значится Александр Чикризов.

Юристы отмечают, что у первого кредитора «Исток Электро-КИПиА» есть шанс вернуть управление банкротством «ОУК». «Если требования первого заявителя признают обоснованными, то процедура банкротства должна быть введена по заявлению компании „Исток Электро-КИПиА“. Следовательно, суд может прийти к выводу, что назначение арбитражного управляющего из заявления второго кредитора („ЖЭУ- 9“) необоснованно. То есть этот факт может повлечь смену арбитражного управляющего должника. Кроме того, у заявителя в деле о банкротстве есть свои права, которые немного шире прав обычного кредитора»,— поясняет партнер, генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов.

Помощница арбитражного управляющего пояснила „Ъ“, что сейчас проинвентаризированы дебиторская задолженность «ОУК», мебель, которая находилась в помещении компании, право аренды (офисные помещения, в которых располагалась компания). Также проведена инвентаризация права на собрание кредиторов, вынесено положение о порядке продажи права аренды и мебели и назначены торги. Все сотрудники организации уволены. Сейчас управляющим поданы жалобы на решения судов о взыскании с «ОУК» средств. В частности, подана жалоба на решение суда о взыскании «Исток Электро-КИПиА» средств с УК.Кроме того, управляющий ходатайствует об оспаривании сделки, заключенной между «ОУК» и «Исток Электро-КИПиА», в связи с «завышением стоимости предоставления услуг в два раза».

Ани Айвазян