УАЗ выезжает на офисных работниках

Правительство Ульяновской области озабочено начинающимися сокращениями на ульяновском автозаводе (ООО «УАЗ») и предпринимает меры по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников. Пока, как заявляют на автозаводе, идет реализация программы добровольного высвобождения сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях. Участникам программы предлагается единовременная компенсация в размере трех месячных зарплат при добровольном увольнении. С сентября, после окончания программы, планируется официальное сокращение штатов уже без компенсаций. Всего ожидается сокращение около 1000 сотрудников. Эксперты, исходя из анализа рынка, считают меры руководства автозавода оправданными.

Ульяновский автозавод ООО «УАЗ» объявил о старте программы добровольного высвобождения сотрудников. Программа, как поясняют на предприятии, распространяется «только на офисных работников — на руководителей, специалистов, служащих, а также на вспомогательный, сервисный и ремонтный персонал», «рабочих основного производства это не коснется». Особый разговор — о высококвалифицированных сотрудниках — инженерах-конструкторах и технологах: на заводе заверяют, что «конструкторы и технологи могут принимать участие в программе, но к этим категориям отношение наиболее внимательное, и тут высвобождение возможно только по согласованию с руководством». Поэтому интеллектуальный потенциал завода не снизится, уверяют на ­УАЗе. Автозавод предлагает участникам программы воспользоваться единовременной выплатой компенсации в размере трех среднемесячных зарплат «при добровольном увольнении по соглашению сторон». В руководстве предприятия поясняют, что высвобождение «обусловлено необходимостью повышения производительности труда до уровня ключевых игроков мирового рынка, а также фокусом инвестиций на разработку новых продуктов». «Ключевыми приоритетами компании является оптимизация продуктовой линейки, создание и запуск нового продукта с учетом конъюнктуры рынка, а также обеспечение финансовой устойчивости за счет реструктуризации и сокращения затрат»,— говорится в заявлении руководства. На УАЗе считают, что выплата компенсации «позволит уделить достаточное время для поиска оптимальных предложений на рынке труда», к тому же, сам завод «ведет работу как с крупнейшими работодателями, так и с субъектами малого и среднего бизнеса» для обеспечения трудоустройства высвобождаемых сотрудников.

Программа добровольного высвобождения продлится до 31 августа, после чего начнется официальное сокращение персонала. По неофициальной информации, всего планируется сократить около 1000 человек (всего на заводе сейчас работают 8900 сотрудников). Уведомления с перечнем должностей уже направлены 25 и 27 июля в госинспекцию труда Ульяновской области.

В первые пять дней по программе добровольного высвобождения уже подали заявление 70 человек. В четверг на УАЗе пояснили, что «с сегодняшнего дня на заводе закрыт найм с внешнего рынка». «Мы рассчитываем на перераспределение внутренних ресурсов за счет переобучения и переквалификации»,— отметили в пресс-службе ООО «УАЗ».

Напомним, 100% ООО «УАЗ» принадлежит ПАО «Соллерс» Вадима Швецова. Данных о бухгалтерской отчетности по итогам 2018 года пока в открытом доступе нет. Согласно отчетности за 2017 год, кредиторская задолженность предприятия снизилась с 46 млн руб. до 10 млн руб., выручка составила 186 млн руб. (увеличилась на 6 млн руб.), доходы от участия в других организациях — 1,297 млрд руб., чистая прибыль — 872 млн руб.

По итогам первого полугодия 2019 года, продажи новых машин всех марок УАЗ упали на 4% в сравнении с тем же периодом 2018 года (с 16 790 до 15 535 авто­мобилей). Также, по данным АЕБ, снизились продажи автомобилей УАЗ в 2018 году (42 743) в сравнении с 2017 годом (43 530). В то же время, по данным агентства «Автостат», в 2018 году продажи коммерческих автомобилей (УАЗ Профи, «буханка» и УАЗ Карго) на российском рынке увеличились на 1,1% до 20 586 авто­мобилей.

Ситуация с высвобождением и предстоящими сокращениями была подогрета еще и прошедшей на одном из профильных интернет-порталов информацией о возможном переносе производства обновленной версии УАЗ Патриот на завод «Форд Соллерс Елабуга». Однако в пресс-службе автозавода эту информацию опровергают, отмечая, что это невыгодно хотя бы с точки зрения создания на новой площадке всех необходимых производств. «Информация о переносе производства УАЗ Патриот в Елабугу не соответствует действительности. Акционерное соглашение между „Соллерс“ и компанией Ford предусматривает производство на площадке в Елабуге автомобилей Ford Transit и Aurus. Решение локализовать в СП компонентную базу наша компания также не принимала»,— ответили на запрос „Ъ“ в ПАО ­«Соллерс».

Профсоюз автозавода предстоящими сокращениями недоволен, однако отмечает, что повлиять на них не может.

Правительство Ульяновской области уже высказало свою озабоченность предстоящими сокращениями и намерено для уменьшения рисков организовать на УАЗе консультационный пункт, «где работники смогут встретиться с представителями российских и иностранных партнеров, чьи производства работают в регионе». В среду оптимизации на автозаводе было посвящено и совещание в региональном заксобрании, где было отмечено, что «органы исполнительной власти должны были владеть информацией обо всех запланированных процессах еще в апреле-мае, а не ­сейчас».

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев отмечает, что «автомобильное производство относится к низкорентабельному бизнесу, и потому производительности труда в автоиндустрии уделяется большое внимание во всем мире». «Сокращая сотрудников, занятых в офисных и вспомогательных подразделениях, предприятие может улучшить свои финансовые показатели без лишнего ущерба для производственной программы»,— говорит эксперт. По его словам, из отчетности УАЗа видно, что «управленческие расходы предприятия съедают большую часть валовой прибыли», а «прошлый год УАЗ закончил и вовсе с чистым убытком в размере 1 млрд руб.». По мнению аналитика, на фоне общего падения продаж коммерческих автомобилей в РФ (а модели УАЗа занимают около 16,5% этого рынка) «меры по сокращению непроизводительных издержек выглядят оправданными».

Сергей Титов, Ульяновск