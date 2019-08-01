Шенген запросит полный комплект документов

Финляндия ужесточит визовые требования для россиян. Тем, кто собирается подавать заявку на Шенген, вскоре придется готовить полный комплект сопроводительных документов. Об этом сообщается на официальном сайте финского МИДа. Кандидатам на визу обязательно нужно будет предоставить план поездки с данными о забронированном месте проживания, маршрутом и билетами, а также подтвердить наличие денег на банковском счете и принести справку с работы.

Изменения вступят в силу с 1 сентября. В визовом центре Финляндии в Москве “Ъ FM” сообщили, что дипломаты еще не проинформировали их об этом официально: «Официальная информация от посольства не предоставлялась. Соответственно, сейчас все правила такие же остаются. Необходимо предоставить действующий заграничный паспорт, его, фотографию, анкету, страховой полис, согласие на обработку личных данных, общегражданский паспорт».

Ранее детальную информацию для получения Шенгена финское посольство требовало только в исключительных случаях. С чем именно связаны изменения, в МИДе не уточнили, но указали, что этого требуют директивы Евросоюза. Финляндия в данном случае действительно лишь присоединяется к общим правилам выдачи Шенгена, но россиянам особых проблем это не доставит, говорит основатель и гендиректор визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер: «Существует Визовый кодекс — единые правила оформления шенгенских виз для всех консульств, стран шенгенского соглашения. И Финляндия просто будет следовать ему. Это абсолютно нормальная практика для всех стран соглашения. Требования унифицируются, и все страны будут запрашивать примерно одинаковые документы. Не думаю, что время рассмотрения в городах России увеличится и что это будет сильно ощутимо».

Прежний порядок выдачи Шенгена через Финляндию был наиболее удобен для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поэтому новые правила в первую очередь отразятся на них, пояснила руководитель шенгенского отдела визового агентства «Визаход» Наталия Любомирова: «Относительно жителей Москвы не такой уж большой поток туристов, которые подают на визы в Финляндию. Скорее это затронет жителей Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Мурманской области. Им на долгие сроки давали, и там была упрощенная программа. В Санкт-Петербурге по факту подавались паспорта, копии внутреннего, заграничный паспорт, фотография и заполненная анкета. И им без проблем ставили визы всем.

Первое время чуть больше телодвижений нужно будет сделать, чем раньше, для получения визы. Очень многие ездят на шопинг из Санкт-Петербурга в Финляндию — буквально несколько часов, и ты уже находишься за границей».

Всего за прошлый год финский Шенген получили 665 тыс. россиян. Такие данные приводило посольство Финляндии. По сравнению с 2017-м этот показатель сократился на 8%. Большая часть виз была выдана в Санкт-Петербурге.

Владимир Расулов