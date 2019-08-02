Холод лету не помеха

Погода за окном не повод расстраиваться, когда можно отведать осьминога на гриле, ничем не отличающегося от того, что подают сейчас на Майорке, или выпить арбузно-кокосовый коктейль, совсем как на Бали. «Коммерсантъ Стиль» выбрал места силы для тех, кто уже скучает по отпускной диете или только ждет наступления бархатного сезона в своем графике приема пищи.



Ladure

Салат с зеленой фасолью Окрошка Гаспачо Салат с гречневой лапшой и креветками Медовик

В ресторане Ladure все еще верят в благоприятный исход этого лета и делают ставку на холодные блюда, руководствуясь старинной поговоркой «клин клином вышибают». В тамошнем меню появилось пять холодных блюд, созданных по мотивам традиционной русской кухни и приправленных классическими французскими сочетаниями. Без Азии и Африки, правда, тоже не обошлось. С другой стороны, гаспачо или окрошка и зимой фанатами любимы не меньше. Тем более если это гаспачо с сальсой из свежих огурцов, спелого авокадо, томатов конкасе и жемчужного лука. Любители зеленых салатов обрадуются салату с кенийской фасолью, розовыми помидорами, пряными маслинами и красным луком. В качестве завершающего аккорда шеф-кондитер Laduree Russia Годфруа Лейнекюгель позволил себе переосмыслить традиционный русский десерт — медовик здесь исполнен из натурального меда, украшен медовым тюлем и прослоен шоколадом dulcey. С горячим фирменным чаем это лакомство скрасит любую погоду.

Адрес: Никольская, 5/1





Турандот

Оленина по-тайски с древесными грибами Десерт «Рука Нептуна» Медово-ореховый десерт с мороженым из халвы Кабса из овощей «Жемчужина Катара» (дальневосточный гребешок с кейлом, подается с лимонной

Во всех ресторанах Maison Dellos с 1 по 31 августа проходит традиционный фестиваль Set-o-Mania. В этот раз фестивальные сеты отмечены влиянием культуры Катара в честь открытия Caf Pouchkine Qatar в Дохе (Национальный совет по туризму Катара выступил партнером фестиваля). Дмитрий Еремеев, принимавший крупные делегации Саудовской Аравии во время чемпионата мира по футболу, вспомнил опыт прошлого лета и воплотил его в сете, в котором нашлось место гребешку с кейлом и тамариндовым соусом и традиционному блюду кабса — это пряный рис, приправленный кориандром, зирой и кардамоном, с овощами и тофу. Восток славится своими десертами — в этой части сета гостей ждут трубочки из тончайшего теста фило с миндальным и фисташковым пралине, муссом из маскарпоне с халвой и халвичным мороженым.

Адрес: Тверской бульвар, 26 стр. 3





Хелоу Пипл!

Чизкейк Хелоу пипл! Туна боул (киноа, бобы эдамаме, огурцы, кунжутный соус, салатный микс) Пицца с салями, моцареллой и зеленым луком Малиновый апельсин Крок мадам с глазуньей, пастрами из индейки и сырно-сливочным соусом

В «Хелоу Пипл!» кухня и стойка развернуты прямо в зал, а блюда тебе приносит повар, которому всегда можно задать вопросы или дать фидбэк. За время работы заведения с такой концепцией у команды накопилась внушительная обратная связь, которая и послужила основой для нового сезонного меню. Отзывы в социальных сетях и сообщения в директ тоже пошли в ход. В итоге и так «инстаграмоемкое» меню обогатилось еще несколькими яркими позициями. Бестселлером рискует стать «Туна боул» с японской заправкой на булочке с маком. Тунец здесь готовится по принципу татаки при минимальной тепловой обработке, сохраняя свой нежный вкус. Еще один эффектный дебютант — красный карри с креветками.

Для тех, кому не хватает свежести балийских соков и смузи, в меню напитков можно найти драфт-коктейль «Арбуз &кокос», поклонники ЗОЖ обрадуются «Спирулине & апельсину», а «Банановую мяту» вообще можно брать в качестве десерта.

Адрес: Лесная, 20, «Депо.Москва»





Nofar

Палтус Моцарелла с болгарским перцем Морковный суп с креветками Мини пита с кебабом и йогуртовым соусом Мариннованый лосось с пюре из авокадо Карпачо из цуккини с козьим сыром Запеченый баклажан с томатами и соусом табаджан

В этом марроканском оазисе Аркадия Новикова и Уильяма Ламберти на Бадаевском заводе находят свой рай любители гастрономических традиций Средиземноморья. Летнее меню продолжает эту линию. Упор сделан на морепродукты — здесь представлен и морской гребешок с тигровым молоком, и осьминог на гриле с томатами конкасе. В меню есть все, что с таким удовольствием поглощается в прибрежных ресторанчиках в сочетании с бокалом белого,— ризотто с тартаром из тунца и креветками, паста с морепродуктами, паста с вонголе и мини-пита с кебабом и йогуртовым соусом. Разве что только морского бриза не хватает для полного погружения в иллюзорный отпуск.

Адрес: Кутузовский проспект 12, стр. 3





Borough

Фланк-стейк с лисичками и кремом из картофеля Тартар из лосося с клубникой и щавелем Свекольный гаспачо с муссом из раклета Раклет с жареным картофелем и лисичками (2) Гребешки в шафрановом соусе из раклета и томинамбура Картофель фри и чипсы из трюфеля с муссом из раклета Брускетта с лисичками, абрикосом и сыром

Славящийся своими раклетами и пятничными вечеринками модный бар Borough меню обновил фундаментально. Изменения коснулись всех позиций. Меню раклетов, помимо ставших уже классическими варинтов, пополнилось несколькими авторскими прочтениями. Например, с шеей коппа, авокадо и спаржей, с молодой карамелизированной морковью, кейлом и фундуком, с салатом романо, корном, эдамаме и мини-кукурузой.

В качестве главного блюда шеф Андрей Голубев предлагает попробовать фланк стейк с лисичками и кремом из картофеля, гребешки в шафрановом соусе из раклета и топинамбура. Вегетарианцам тоже есть чем поживиться — например, микс-салатом из тофу с печеной свеклой и кедровыми орехами или цветной капустой в соево-миндальным соусе.

Адрес: Благовещенский пер., 1а