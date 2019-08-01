Суд обязал «Метрострой» выплатить Смольному 47 млн рублей за построенные станции метро

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил иск Дирекции транспортного строительства (ДТС), подведомственной Смольному, к компании «Метрострой» с учетом взаимозачета удовлетворенных требований по встречным искам. Речь идет о сумме 47,46 млн рублей. Решение суда опубликовано на портале «Электронное правосудие».

Судебные иски связаны с взаимными претензиями по работам на станциях «Беговая» и «Новокрестовская». Контракты с подрядчиком Смольный заключил в 2015 году, станции метро открыли к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

ДТС хотела взыскать с «Метростроя» в виде неустойки 702 млн руб., «Метрострой» подал встречный иск на 2,5 млрд руб. Арбитраж принял решение удовлетворить иск ДТС, взыскав с «Метростроя» 60 млн руб. , а в пользу подрядчика с ДТС — 12,5 млн руб.