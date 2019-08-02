Тульские предприятия «Агроэко» должны выйти на проектную мощность в 2020 году

Предприятия Тульской мясной компании (входит в воронежскую свиноводческую ГК «Агроэко») должны выйти на проектную мощность к 2020 году. Об этом стало известно в ходе недавней встречи главы «Агроэко» Владимира Маслова с губернатором Алексеем Дюминым. По словам господина Дюмина, в рамках инвестпроекта строится шесть ферм в разных районах региона. Помимо них возводится предприятие по производству кормов с элеватором на 90 тыс. т единовременного хранения. Кроме того, компания строит пятиэтажный жилой дом на 80 квартир для сотрудников. При выходе на проектную мощность общее поголовье Тульской мясной компании должно составить 486 тыс. животных.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Черноземье” «“Агроэко” стало тесно в Воронеже».

Олег Мухин