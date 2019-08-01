Власти не подтверждают угрозу питьевой воде в Уфе из-за аварийного сброса на «Полиэфе»

В администрации главы Башкирии заявили, что распространяемая сегодня в социальных сетях и мессенджерах информация об угрозе качеству питьевой воды в Уфе из-за аварийного сброса на «Полиэфе» недостоверна. 27 июля жители Благовещенского района зафиксировали загрязнение воды в реке Изяк, впадающей в реку Уфу — основной источник обеспечения города питьевой водой. В реке погибла рыба, вода стала мутной, от нее доносился неприятный запах, следовало из сообщения очевидцев.

Сотрудники министерства экологии и природопользования республики, прибывшие на место, установили, что причиной загрязнения стал аварийный сброс неочищенных стоков завода «Полиэф» группы «Сибур». В течение суток сброс был прекращен. В администрации заявляют, что в реку попали формальдегиды, которые разбавляются в воде и оседают на дно. Объем выброса при этом не уточняется.

«До Уфы загрязнение не дошло. «Уфаводоканал» и Роспотребнадзор постоянно следят за состоянием воды в границах города. Оснований для беспокойства нет»,— сказал собеседник, контактирующий с водоканалом и надзорными ведомствами.

Он подчеркнул, что причиной гибели рыбы в реке Изяк стали не отравляющие вещества, а резкое снижение кислорода в водоеме в результате резкого размножения речных бактерий. «Бактерии питаются веществами, находившимися в стоках завода. Они же потребляют кислород. Резкое размножение бактерий привело к дефициту кислорода, и рыба погибла»,— сказал собеседник.

По его словам, сегодня сотрудники МЧС вели сбор и утилизацию погибшей рыбы. Она будет свезена на скотомогильники. «Рыба не заражена»,— подчеркнул источник.

Завтра минэкологии рассчитывает получить результаты анализов донных отложений в реке Изяк.

Местному населению не рекомендовано на какое-то время брать воду из реки и купаться в ней. «Но это на всякий случай. Замеры показывают, что показатели вредных веществ в реке не превышают ПДК. В течение недели она снова будет чистой»,— сказал источник.

«Полиэф», по его словам, устанавливает временную дамбу на случай повторного аварийного сброса неочищенных стоков. Причины аварийного сброса устанавливаются. Позже планируется оборудовать постоянную дамбу.

По предварительным данным рыбнадзора, в Изяке погибло около 4 тыс. голов рыбы.

Ирина Самойлова