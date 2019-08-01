«Что-то подсказывает — Запад не поможет»

В Кремле положительно оценили звонок Дональда Трампа Владимиру Путину. Глава Белого дома предложил коллеге помощь в ликвидации сибирских лесных пожаров. Кроме того, стороны обсудили двустороннюю торговлю. Разговор состоялся на фоне одобрения профильным комитетом Сената США пакета санкций против «Северного потока-2». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главной интригой остается реакция Запада на московские протесты.

Согласно официальному сообщению пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Как отмечается, президент России оценил предложение американского коллеги и обещал при необходимости им воспользоваться. Данный шаг Вашингтона был истолкован в Москве как дружественный, как желание в будущем восстановить полноформатные отношения двух стран. В свою очередь, Белый дом сообщил, что президенты обсудили также и торговые отношения.

Предложение помощи в трудный момент является стандартным ходом. В данном случае важен, собственно, не сам факт помощи, а внимание и поддержка. Учитывая сложные отношения Москвы и Вашингтона, такой шаг приобретает еще большее значение, о чем и заявили российские официальные комментаторы. Проще говоря, внимание всегда приятно. Хотя при этом без пяти минут праздник оказался серьезно подпорченным. Комитет по иностранным делам Сената США фактически одновременно одобрил законопроект о санкциях по «Северному потоку-2». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала документ очередным этапом русофобских мер.

Еще нелишне напомнить, что буквально за сутки до телефонного разговора с Путиным Трамп обещал разобраться относительно отравления Алексея Навального. Глава Белого дома так ответил на вопрос журналистов и, скорее всего, услышал эту фамилию впервые. Тем не менее, после этого в Москве тут же появились официальные заявления врачей о том, что Алексей Анатольевич резко пошел на поправку. Дело в том, что западные партнеры видят не только дым от сибирских пожаров, но и московские протесты, и жесткую реакцию на них со стороны российских властей. Судя по всему, впереди новое «болотное дело», то есть очередные процессы и новые посадки в тюрьму.

Общественное мнение на Западе почему-то считает, что протестовать и защищать свои права — как раз необходимое условия для развития демократии. В этой связи появилась версия, со стороны коллег, что Трамп как бы шлет Путину некий сигнал, намек. Он, с одной стороны, выказывает Путину уважение, а, с другой стороны, дает понять: дружить можно с тем, кто разделяет твои ценности и не скатывается, так сказать, на более низкий уровень. Трамп как бы предостерегает от поспешных решений. Тем более что Кремль пока что полностью устранился от московской проблемы. Сложно сказать, так это или нет — мы же не знаем всех подробностей телефонного разговора.

Однако если протест будет разрастаться, западное общественное мнение не сможет оставаться в стороне. Тем более, как мы видим, зловредные сенаторы не собираются успокаиваться. Так и норовят ввести какие-либо новые санкции.

С другой стороны, где было это общественное мнение во время первого «болотного дела»? Что-то подсказывает — Запад не поможет. Если, конечно, совсем уж не злоупотреблять. Вполне возможно, что последний фактор учтут. Где-то кнут, а где и пряник не помешает. Да и на улучшение отношений с Америкой тоже рассчитывать особенно не стоит — слишком уж много всего накопилось.