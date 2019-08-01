«Глава ФРС ввел в замешательство всю финансовую общественность»

Курс доллара превысил отметку в 64 руб. и обновил июньский рекорд. Одна из причин — решение Федеральной резервной системы США, которая снизила ключевую ставку впервые за десять лет на 25 базисных пунктов. И хотя решение было ожидаемым, оно привело в замешательство американских финансистов. Почему? И как решение ФРС затронуло рынки? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Весь глобальный рынок вступает в период турбулентности. Он обычно начинается в августе, переходит в сентябрь и октябрь. В прошлом году период был затяжным и до конца декабря нервировал всех инвесторов. Но сейчас это не совсем наша история. То, что происходит с долларом, — это история американского Центрального банка, достаточно знаковая. Многие эксперты, которые следят за деятельностью ЦБ не один десяток лет, я вот лет 25 наблюдаю активно, смотрю за всеми заседаниями, выступлениями, говорят о том, что американский Центробанк изменился. Очень много проблем возникло с точки зрения коммуникаций с финансовой общественностью.

Все знали и понимали, что ставка в Соединенных Штатах будет снижена на 25 базисных пунктов, можно было привязать это к внешним финансовым условиям, можно апеллировать к давлению Дональда Трампа, который хотел более радикальных и жестких мер в сторону смягчения монетарной политики. Но в итоге в среду приходит заявление американского Центробанка, там вообще никаких изменений в тексте, по сравнению с июльским коммюнике. Они говорят, что все нормально. В четверг стало известно, что семь федеральных резервных банков из 12 были против снижения ставки на 25 базисных пунктов — они за это не голосовали. Большинство считает, что нет необходимости снижать процентную ставку. И все эти годы, начиная с 1990-х, американский Центробанк был нормальной финансовой организацией, которая анализировала макроэкономические тренды. Выходит блок статистики за один квартал, за второй, за третий, можно сделать какой-то вывод, куда движется экономика, какие финансовые условия, монетарные, и дальше постепенно готовить рынок к тому, куда двинется ставка. Сейчас абсолютно этого нет. Макроэкономические финансовые условия не соответствуют снижению ставки.

Ладно, вы захотели ее снизить — тогда вы обоснуйте. Но они не обосновывают.

Есть определенный фронт внутри американского финансового сообщества по отношению к нынешней администрации президента. Самое интересное было на пресс-конференции. Естественно, журналисты и финансовое сообщество задают Джерому Пауэллу вопросы, он понимает всю двойственность своей ситуации и начинает импровизировать, что нехарактерно для руководителей Федеральной резервной системы США — они все четко и выверено всегда говорят. А здесь он употребляет очень хитрую фразу, что это у них не снижение ставки, а некоторая корректировка в середине цикла. А цикл у них 10 лет был повышательный, стабильно. Потом ужесточение монетарной политики, ставка росла, и делают вывод, что это снижение перед очередным ростом ставки. Он ввел в замешательство всю финансовую общественность. Отсюда и двухпроцентный провал, который был на рынке. Но сейчас все начинают размышлять, на что же ориентироваться.

Пауэлл во время пресс-конференции ясности не внес. Поэтому сейчас ориентир остается один — это президент США Дональд Трамп. Я полагаю, что он обдумывает, каким образом убрать Пауэлла с поста руководителя ФРС и ввести туда своих людей, потому что для него это игра по-крупному, ставка — пост президента на следующих выборах.

Если ФРС не начнет резко снижать процентную ставку и стимулировать рост рынка, то ему, как он считает, не светит ничего. И поэтому можно ожидать таких же в ближайшее время шагов, как сделал Эрдоган со своим центральным банкиром,— он его просто убрал.