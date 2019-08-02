МТС привлечет «Компакт»

Вчера ПАО «МТС» подвело итоги конкурса на строительство дата-центра в Ленобласти, стоимость которого аналитики оценивали в $20 млн. Победителем выбрано АО «Строительная компания "Компакт"» Клименти Касрадзе. Эксперты отмечают актуальность проекта на растущем рынке облачных услуг, а также в связи с «законом Яровой», которой обязывает операторов хранить данные.

Согласно конкурсной документации, МТС планирует строить дата-центр в массиве Федоровское в Тосненском районе Ленобласти. На первом этап оператор планирует подвести к дата-центру мощность 15 МВт с возможностью расширения до 30 МВт. Стоимость контракта, как и стоимость инвестиций в проект, в МТС не раскрывают. Ранее агентство Telecom Daily оценивало стоимость проекта в $17–20 млн.

Подрядчиком в МТС выбрали строительную компанию «Компакт», образованную в 1992 году и хорошо известную на петербургском рынке. В частности, «Компакт» выступал генподрядчиком по строительству одного из терминалов в порту Усть-Луга, на заводе Siemens по производству и сервису газовых турбин, а также технопарка в «Сколково». СК «Компакт» на 100% принадлежит ЗАО «УК "Компакт"», в котором около 72% владеет Клименти Касрадзе. В пресс-службе «Компакта» вчера победу в конкурсе не прокомментировали.

Как говорит один из участников рынка, в строительстве подобных объектов главное — цена на электроэнергию. «Исполнитель должен обеспечить выделение электроэнергии по цене "котла". Вероятно, "Компакту" удалось добиться удачных переговоров с сетевыми компаниями»,— говорит собеседник “Ъ”. В «Ленэнерго» вчера не смогли уточнить, обращались ли к компании по подключению дата-центра и какой для него будет установлен тариф.

Дата-центры сейчас востребованное направление для операторов, так как доходы от традиционных услуг связи стагнируют, кроме того, «закон Яровой» обязывает их хранить большой объем данных, отмечают эксперты. «Данная площадка может использоваться для достаточно широкого круга задач. Например, компания МТС начала продавать комплексное облачное решение для малого и среднего бизнеса с предоставлением услуг оператора фискальных данных, что предусматривает хранение большого количества информации. Учитывая, что объем хранимых данных будет постоянно расти, компании выгодно построить свой дата-центр и предлагать его в качестве хранилища данных другим компаниям»,— рассказал “Ъ” старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Алексей Кириченко